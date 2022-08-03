В Кузбассе вынесли приговор 65-летнему жителю, который накинулся на полицейского. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе вынесен приговор 65-летнему жителю пгт Тисуль, применившему насилие к сотруднику полиции. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в феврале 2022 года пьяный мужчина скандалил дома с супругой. Женщина обратилась в полицию. Прибывший правоохранитель попытался успокоить жителя, но тот применил насилие к представителю власти. Затем мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Житель сотрудничал со следствием и признал вину. Суд назначил мужчине штраф в размере 10 тысяч рублей.