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Происшествия3 августа 2022 3:27

В Кузбассе вынесли приговор 65-летнему жителю, который накинулся на полицейского

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе вынесли приговор 65-летнему жителю, который накинулся на полицейского.

В Кузбассе вынесли приговор 65-летнему жителю, который накинулся на полицейского.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе вынесен приговор 65-летнему жителю пгт Тисуль, применившему насилие к сотруднику полиции. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в феврале 2022 года пьяный мужчина скандалил дома с супругой. Женщина обратилась в полицию. Прибывший правоохранитель попытался успокоить жителя, но тот применил насилие к представителю власти. Затем мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Житель сотрудничал со следствием и признал вину. Суд назначил мужчине штраф в размере 10 тысяч рублей.