В Кузбассе вынесли приговор 65-летнему жителю, который накинулся на полицейского.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Кузбассе вынесен приговор 65-летнему жителю пгт Тисуль, применившему насилие к сотруднику полиции. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.
В ведомстве отметили, что в феврале 2022 года пьяный мужчина скандалил дома с супругой. Женщина обратилась в полицию. Прибывший правоохранитель попытался успокоить жителя, но тот применил насилие к представителю власти. Затем мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Житель сотрудничал со следствием и признал вину. Суд назначил мужчине штраф в размере 10 тысяч рублей.