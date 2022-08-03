За сутки в Кузбассе выявили 110 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 110 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 19 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 168 075 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 164 371 человек выздоровел, 2 524 скончались, 1180 граждан находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.