В Кемерове пройдет масштабный семейный фестиваль «День строителя - 2022»

Фото: администрация г. Кемерово

В субботу, 6 августа, в Кемерове состоится масштабный семейный фестиваль «День строителя - 2022». Администрации города рассказала, какие активности ждут кемеровчан.

Фестиваль будет проходить в линейном парке бульвара Строителей с 12.00. На сцене состоится концертный марафон «Счастья тебе, строитель!» с участием коллективов Дворцов культуры. Также в парке организуют строительные и спортивные мастер-классы, детские игровые локации, в том числе с гигантским конструктором, будут работать танцевальная площадка, фотозоны и фотовыставки. Отдельное место отведут для мастеров декоративно-прикладного творчества, а для спортсменов организуют турнир по уличным видам спорта «Архитектор тела». Также желающие смогут поиграть в городки, уличные шашки и шахматы.