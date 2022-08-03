В Кузбассе жители пришли в ужас от двух мужчин, которые убивали и складывали в пакет голубей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мысках двое мужчин посреди дня убивали и собирали голубей в большой пакет. Об этом рассказали очевидцы в соцсети, которые опубликовали соответствующее видео.

- Убили примерно десять голубей, - уточнили очевидцы.

На кадрах видно, что орудием для убийств оказалась длинная палка, которой мужчина с размаху наносил удары по птицам, а после поднимал голубей с асфальта и убирал их.

Пользователи в комментариях осудили действия неизвестных. Также их возмутило, что автор видеоролика не обратился в полицию.