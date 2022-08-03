Фото: архив «КП».

В Новокузнецке отремонтируют трамвайные пути в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

В результате поездки пассажиров станут не только более быстрыми и комфортными. Попутно снизится уровень вибрации и шума от трамваев, что благоприятно скажется на экологической обстановке в южной столице Кузбасса.

Работы разделены на четыре этапа. В результате на обновленной улице Ленина полностью заменят верхнее строение пути, контактную сеть, вдоль трамвайных путей появятся бордюры и удобные остановочные платформы.

Сейчас ведется демонтаж плит на участке от Кузнецкого моста в направлении кольцевой развязки.

Все работы будут производиться в круглосуточном режиме 90 дней. На это время изменится схемы движения нескольких трамвайных маршрутов.

Как уточнил в своем телеграм-канале глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, сейчас износ полотна и основания на многих участках составляет более 80%.

Напомним, что в прошлом году в рамках этого же федерального проекта в Новокузнецке отремонтировали трамвайные пути на проспекте Орджоникидзе и на переезде в районе ликероводочного завода.