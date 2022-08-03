Агротех-стартапы России и Беларуси поборются за выход на международный рынок в рамках марафона

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк стал партнером конкурса «Стартап-марафон», проводимого Белагропромбанком для агротех-стартапов. Эксперты РСХБ помогли отобрать перспективные проекты для участия в акселераторе. После него стартапы смогут презентовать свои решения членам международного Клуба инвесторов в агротехнологии на площадке Россельхозбанка.

Стартап-марафон проходит в 3 этапа:

- Образовательный: участники детально прорабатывают свои бизнес-идеи с трекерами и экспертами;

- Акселерационный: команды работают над отдельными элементами своей бизнес-модели для достижения финансовой устойчивости проекта;

- Республиканский «DemoDay»: участники презентуют свои проекты членам экспертного совета, партнерам, потенциальным инвесторам и, в последствии, могут получить инвестиции для дальнейшего развития стартапа.

Главный приз - грант в размере до 6 тысяч долларов США.

К участию в акселераторе по итогам питч-сессии были приглашены компании, самые перспективные по мнению экспертного жюри. Среди них: СканФилд - технология мониторинга и картографирования массы собранного зерна, Dib.protein - производство белковой-пребиотической добавки для кормов сельскохозяйственных животных из личинок черной львинки, ApiScale - смарт-весы для пчеловодов, Summax - зеркальные панели для теплиц; а также MeteoScan - метеостанции для прогноза погоды на сельскохозяйственных угодьях.

Посмотреть запись питч-сессии проектов, а также ознакомиться с решениями стартапов можно на витрине агротех-стартапов на платформе RSHB DIGITAL.

Партнерский материал.

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