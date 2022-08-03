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Спорт3 августа 2022 6:31

В Кемерове на стадионе «Химик» завершают подготовку к Кубку России по хоккею с мячом

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

На кемеровском стадионе «Химик» завершаются подготовительные работы к первому этапу Кубка России по хоккею с мячом, который пройдет в середине августа. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Сейчас на стадионе готовятся к приему гостей: обновляют фасад Западной трибуны, ремонтируют раздевалки, готовят лед. Заливка поля не прекращается даже ночью. Это нужно, чтобы нарастить лед - для проведения соревнований его толщина должна составлять 4,5 сантиметра.

В этом году Кемерово будет принимать команды группы «Запада». Уже в конце этой недели в столицу Кузбасса приедут первые спортсмены. Игры первого этапа Кубка России состоятся с 13 по 20 августа.