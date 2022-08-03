В Кузбассе попал под суд житель, похитивший у друга ноутбук. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белове перед судом предстанет 25-летний житель, похитивший у друга ноутбук. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратился житель. Он рассказал, что из его дома похитили ноутбук. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. Правоохранители задержали друга жителя.

Мужчина узнал, что его знакомый накануне приобрел ноутбук и в его отсутствие взломал замок двери, проник в жилище, выкрал, а затем продал технику.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Беловский городской суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.