В Кузбассе два подростка из мести украли скутеры у знакомого

В Прокопьевске два 16-летних подростка украли скутеры у знакомого, который не дал на них покататься. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию за помощью обратилась 60-летняя женщина, у которой ночью из гаража пропали скутеры, принадлежащие внуку. Неизвестные повредили навесной замок и вынесли два транспортных средства стоимостью 100 000 рублей.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Сотрудники полиции нашли воришек. Ими оказались два 16-летних подростка, знакомые с сыном женщины. Оказалось, что они просили у мужчины скутеры, чтобы покататься, но он им отказал. Тогда они решили отомстить.

В отношении юношей было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы. Скутеры вернули владельцу.