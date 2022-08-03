В кемеровский парк Жукова начали возвращать военную технику после реставрации

В кемеровский парк Жукова начали возвращать военную технику, первым на свое место вернулся танк Т-55. Мэр города Илья Середюк опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором видно, как танк ставят на место.

- Как и планировали, возвращаем в парк Жукова военную технику. Первым после реставрации прибыл танк Т-55, который ранее простоял здесь много лет, - написал Илья Середюк.

Напомним, что военную технику сняли с постаментов в апреле этого года, после того, как в парке Жукова начался масштабный ремонт. Всего будет отреставрировано 11 единиц военной техники. Городские власти пообещали, что все танки и гаубицы вернутся на свои места, кроме того, на территории появятся дополнительные единицы Т-64, Т-72, самолет МИГ-29.