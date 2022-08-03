В Кузбассе налетчик, угрожая ножом, украл автомобиль у таксиста

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке рецидивист угрожал ножом таксисту, требуя денег, а затем украл у него автомобиль. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Незнакомец подошел на улице к мужчине и, приставив к горлу нож, потребовал денег. Наличных у таксиста не оказалось, и, опасаясь за свою жизнь, он предложил доехать до его дома, чтобы взять его сбережения. Мужчины отправились на автомобиле в частный сектор Орджоникидзевского района. Во время поездки налетчик проверил в телефоне банковские счета таксиста - они были пустыми. Когда водитель остановился у своего дома, нападавший потребовал оставить телефон и не глушить двигатель. Таксист выполнил все требования, а также сходил в дом за деньгами, но когда вернулся не обнаружил ни нападавшего, ни автомобиля.

Мужчина обратился за помощь в полицию. Его машину стражи порядка обнаружили неподалеку от дома (она попала в ДТП), там же в зарослях кустарников прятался преступник.

Им оказался 32-летний горожанин, который ранее был судим за кражи, разбои и драки. Он освободился из колонии меньше месяца назад. Рецидивист пояснил, что после ссоры со знакомой хотел уехать домой, но денег на такси у него не было. Поэтому он напал на автомобилиста, а затем забрал его машину, но поскольку водить он не умеет, съехал в кювет.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело статье УК РФ «Разбой». Сейчас решается вопрос об избрании налетчику меры пресечения в виде заключения под стражу.