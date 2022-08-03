Сергей Цивилев: студотряды оказывают весомую помощь на объектах Кузбасса

Фото: АПК.

Этим летом на работу в Кузбасс приехали студенты из 15 регионов России, республики Беларусь, Казахстана и Таджикистана:

- 201 человек сейчас трудится на строительстве социально значимых объектов в Кемерове;

- 41 помогает врачам Новокузнецкой горбольницы №1.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, для ребят организована насыщенная культурно-познавательная программа.

Ребята занимаются земляными, монтажными и арматурными работами. Также укладывают тротуарную плитку и бордюры, перемещают грузы, материалы и заливают бетон. Трудовой семестр проходит на объектах Культурно-образовательного комплекса, «Кузбасс-Арены», Притомской набережной.