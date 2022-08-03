Около миллиарда рублей направят на поддержку кузбасских аграриев в 2022 году

Фото: АПК.

На поддержку кузбасских аграриев в 2022 году направят из всех уровней бюджета около миллиарда рублей: 594,6 миллиона рублей - на развитие животноводства, 352,9 миллиона рублей - на растениеводство. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отмечает, что особая ответственность лежит на кузбасских аграриях, а именно обеспечить регион доступными и качественными продуктами. В Кузбассе уже стартовала уборочная кампания, планируют собрать около 1,7 миллиона тонн зерна.

Так, в 2022 году 229 сельскохозяйственных предприятий региона получили субсидии на проведение весенних полевых работ. Общая сумма финансирования - 117,4 миллиона рублей. Также для поддержки 15 средних и крупных предприятий, которые не попадают в федеральную программу дополнительно выделили еще 25 миллионов рублей из бюджета региона по распоряжению Сергея Цивилева. В этом году из федерального и областного бюджетов направили около 31,4 миллиона рублей на приобретение элитных семян.