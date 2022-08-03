Фото: АПК.

В Кузбассе стартовал чемпионат России по парашютному спорту. Администрация правительства региона сообщает, что 23 сильнейших спортсмена страны будут выступать в дисциплинах купольного пилотирования: многоборье, дальность, скорость, точность и фристайл. Из 23 лучших спортсменов-парашютистов страны шестеро - кузбассовцы.

Так, с 30 июля участники проводили тренировочные прыжки на базе аэродрома Танай, с 3 по 6 августа будут проходить основные состязания.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что в прошлом году Кузбасс принимал чемпионат мира по парашютному спорту «Мондиаль-2020», в котором приняли участие 550 спортсменов из 31 страны мира. Он стал крупнейшим за всю историю международного парашютного спорта.