В Кузбассе вынесли приговор мужчине, который убил своего отца

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

28-летнего жителя города Гурьевска отправили на пять лет в колонию строгого режима за убийство. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В марте мужчина гостил у своего отца, с которым они вместе работали в автомастерской. Выпив, он начал предъявлять ему претензии, что тот принял заказ на ремонт автомобиля, получив предоплату, а работу не сделал. Ее пришлось делать сыну. Из-за этого родственники поругались, мужчина избил отца руками, ногами и ушел. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Сообщается, что обвиняемый со следствием сотрудничал и свою вину признал.