Кузбасские синоптики дали предварительный прогноз погоды на август

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе температура воздуха в последний месяц лета будет в пределах климатических норм. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В начале августа по ночам столбики термометров будут показывать +13... +18 градусов, днем +27... +32, но ожидаются и понижения температуры ночью до +7... +12, днем до +20... +25. В третьей декаде месяца станет прохладнее, но заморозков пока не прогнозируется.

- По предварительным расчетам август ожидает в температурном режиме в пределах климатических норм, то есть среднемесячная температура воздуха составит +16... +19, - сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Месячное количество осадков предполагается также около нормы.