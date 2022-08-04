В Кузбассе пожарные спасли женщину с ребенком, которые оказались заблокированы на балконе из-за огня

Фото: архив "КП"

В Киселевске в квартире одного из пятиэтажных жилых домов по улице 50 лет города произошел пожар. Помощь спасателей понадобилась сразу нескольким жителям.

Когда пожарные приехали на вызов, из окна квартиры на первом шел дым, в подъезде также наблюдалось сильное задымление. Специалисты газодымозащитной службы в ходе разведки по лестничным маршам спасли двух человек, живущих на втором этаже. Еще двое человек - женщина с ребенком - оказались заблокированы на своем балконе на втором этаже. Они попросили помощи, огнеборцы развернули автолестницу и помогли им спуститься. Медицинская помощь жильцам не требовалась.

Пожар был оперативно потушен. В результате в квартире обгорели вещи на площади 3 кв. м. Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося.