В Кемерове пассажир напал на таксиста с ножом

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове полицейские по горячим следам задержали мужчину, который напал с ножом на таксиста и угнал его машину. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Водитель вез мужчину из Березовского в Кемерово. Когда они почти доехали до места назначения в поселке Улус, пассажир, сидевший сзади, приставил к его горлу нож. Таксисту удалось выскочить из машины и позвонить в полицию. А налетчик пересел за руль автомобиля и уехал.

Мужчину задержали уже через несколько минут находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ГИБДД. Налетчиком оказался 25-летний нетрезвый горожанин. В салоне машины полицейские нашли нож, которым мужчина угрожал водителю.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. За совершение разбоя он может на 10 лет лишиться свободы. На время следствия мужчину заключили под стражу.

Автомобиль вернули законному владельцу.