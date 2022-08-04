В Кузбассе пропали без вести двое мужчин

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кузбассе 2-го августа пропали без вести двое мужчин. ЧП произошли в разных городах, сообщили волонтеры поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Кузбасс».

Один мужчина исчез в Кемерове - это 38-летний Илья Сергеевич Шипуло. Он ушел из СНТ «Южный» в неизвестном направлении. По данным волонтеров, мужчина высокого роста (180 см), нормального телосложения, с темно-русыми волнистыми волосами и серо-голубыми глазами. Он был одет в темно-синюю майку, камуфляжные штаны, синие шлепанцы.

В этот же день в Осинниках пропал 40-летний Юрий Викторович Помялов. Его приметы: рост 172 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза серые. Мужчина был одет в черную футболку, голубые джинсы, коричневые кроссовки.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52.