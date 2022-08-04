Кузбасские работодатели трудоустроят более 2,5 тысячи сотрудников по программе субсидирования найма

С апреля текущего года по программе субсидирования найма кузбасские работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство соискателей до 30 лет (включительно).

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что в этом году уже более 200 предприятий региона включились в программу. Трудоустроено 75 молодых кузбассовцев, планируется, что до конца года программа охватит более 2,5 тысячи человек до 30 лет. В регионе создаются все возможности для того, чтобы каждый предприниматель мог комфортно и без лишней бюрократии развивать свой бизнес.

Чтобы воспользоваться субсидией, работодателю необходимо подать заявление с вакансией на портале «Работа России». Служба занятости населения подберет кандидатов и передаст необходимые сведения в фонд социального страхования (ФСС).