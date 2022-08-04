В Кемерове врачи провели уникальную операцию пациентке с серьезным заболеванием

Фото: Минздрав Кузбасса

Хирурги Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева провели уникальную операцию пациентке с механической желтухой. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

У женщины был нарушен нормальный отток желчи в двенадцатиперстную кишку, из-за чего вырабатывался билирубин, который поступал в кровь и постепенно отравлял организм. Медики обследовали пациентку, чтобы понять, почему желчный пузырь работает неправильно, однако не получили полной картины. Тогда специалисты хирургического отделения решили провести специфическое ультразвуковое исследование, которое проводится эндоскопически - внутри организма. В результате выяснилось, что механическая желтуха - не основное заболевание пациентки, а следствие более серьезного недуга - опухоли.

- На основании всех обследований в совокупности мы заподозрили опухолевый процесс. На консилиуме мы подтвердили опухолевый процесс в терминальном отделе желчного пузыря и головке поджелудочной железы. Новообразование сдавливало протоки - отсюда и нарушение оттока желчи, - рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Орлан Ооржак.

Врачи провели женщине гастродуоденальную резекцию - это одна из самых объемных на брюшной полости. Пациентке одномоментно удалили часть поджелудочной железы, всю двенадцатиперстную кишку и часть тощей кишки. Операция проходила через небольшие проколы и таким образом риск возможных осложнений был сведен к нулю.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Новообразование отправлено на гистологическое обследование.