Более 8,3 миллиона рублей перечислили кузбассовцы на восстановление инфраструктуры Горловки

В Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. Неравнодушные жители региона уже собрали 8 миллионов 305 тысяч рублей. Сбор средств организован по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Свою поддержку жители региона выражают не только финансовой, но и гуманитарной помощью. Для пострадавших территорий собирают вещи первой необходимости, продукты длительного срока хранения, книги.

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Также для перевода средств можно воспользоваться QR-кодом.

Напомним, что 15 августа пройдет медиамарафон «Кузбасс - Донбассу». В поддержку Горловки выступят известные кузбассовцы, своим мнением поделятся люди на улицах. Трансляция будет организована: в эфире и на сайтах телеканалов «Россия 24», «Кузбасс 1», «10 канал»; на радио; в соцсетях.