Сергей Цивилев: в Кузбассе реализуется широкий спектр мер поддержки для IT-отрасли

Фото: АПК.

В Кузбассе действуют федеральные и региональные меры поддержки для обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что в регионе реализуется широкий спектр мер поддержки для IT-отрасли.

Федеральные меры поддержки включают в себя:

- грантовую поддержку отечественных разработок;

- снижение ставок по ипотечному кредитованию;

- снижение налоговых ставок;

- предоставление льготных кредитов;

- отсрочку от армии для сотрудников IT-компаний;

- упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях и другие меры.

Со 2 августа подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва IТ-компании могут на портале Госуслуг.

Дополнительно в Кузбассе для владельцев малого и среднего IТ-бизнеса, применяющих упрощенную систему налогообложения, действуют ставки налога 1% при объекте налогообложения «доходы», 5% - при объекте налогообложения «доходы минус расходы». Кроме того, IT-компании могут претендовать на гранты до 500 миллионов рублей.