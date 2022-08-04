Спортсмены СФО, среди которых есть и кузбассовцы, лидируют на Международных спортивных играх «Дети Азии»

Фото: АПК.

Сборная СФО, в составе которой выступают спортсмены Кузбасса, лидирует в медальном зачете на Международных спортивных играх «Дети Азии». Администрация правительства региона сообщает, что сегодня в копилке юных атлетов Сибири 92 медали различного достоинства, 12 из них завоевали кузбасские спортсмены - три золота, три серебра и шесть бронзовых наград.

От Кузбасса на соревнования в составе сборной команды СФО отправились 12 спортсменов и семь тренеров. Кузбассовцы борются за медали в таких видах спорта, как легкая атлетика, бокс, танцевальный спорт, пулевая стрельба, тхэквондо, настольный теннис, плавание.

Отметим, что VII Международные летние спортивные игры «Дети Азии» проходят во Владивостоке с 27 июля по 8 августа.