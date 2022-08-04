В Кузбассе наградили лучших сотрудников железнодорожного комплекса

Фото: АПК.

Заместитель председателя правительства Кузбасса Андрей Панов поздравил с профессиональным праздником ветеранов и работников железнодорожного транспорта. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Андрей Панов поблагодарил ветеранов и работников за стабильную работу отрасли и высокие показатели по объемам грузоперевозок, которых удалось достичь несмотря на геополитические сложности.

Почетной грамотой губернатора Кузбасса отмечены 23 сотрудника за многолетний труд и большой личный вклад в повышение эффективности работы железнодорожной системы региона, высокую самоотдачу и преданность своему делу. Также наградили 12 человек областными медалями «За служение Кузбассу», «За веру и добро» - 2 человека.