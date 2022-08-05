В Кузбассе мужчину отправили в колонию за истязание ребенка

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В Кузбассе 32-летнего мужчину признали виновным в истязании ребенка. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина избивал своего девятилетнего пасынка в течение двух лет. Поводом для наказания могла стать любая провинность мальчика. В полицию о происходящем сообщила соседка, которой ребенок как-то раз рассказал, что опоздал в школу и боится возвращаться домой из-за отчима, который будет его бить. Ребенок был изъят из семьи и помещен в социальное учреждение.

Мужчина со следствием не сотрудничал. Суд назначил ему три года и два месяца колонии строгого режима.