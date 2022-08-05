C ноября еще одна авиакомпания начнет летать из Кузбасса в Москву

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Авиакомпания NordStar будет летать из Новокузнецка в Москву и обратно в зимний период, чтобы туристы смогли проще добраться до горнолыжного комплекса «Шерегеш». Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Новокузнецк им. Б.В. Волынова.

Прямые рейсы запустят с 15 ноября. Самолеты Boeing 737-800 будут летать трижды в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Из Новокузнецка самолет будет отправляться в 6.02, прилетать в Москву - в 7.15. Из Москвы в обратную сторону вылетать в 21.05, прибывать в Новокузнецк в 5.15. Стоимость билета в одну сторону в эконом-классе начинается от 9 900 рублей.

- Это первое направление, в рамках которого мы сотрудничаем с авиакомпанией NordStar после долгого перерыва. В проработке находятся и другие маршруты, - сказал генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков, подчеркнув, что важно обеспечить кузбассовцев востребованными рейсами, а также дать авиакомпаниям возможность конкурировать в части отправки туристов в Шерегеш.