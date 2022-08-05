В Кемерове ограничат движение транспорта из-за велогонки

Фото: администрация г. Кемерово

В субботу, 6 августа, в Кемерове состоится чемпионат Кузбасса и первенство города по велосипедному спорту, в связи с чем будет ограничено движение транспорта на дороге от Лесной Поляны.

Соревнования пройдут на Леснополянском шоссе. С 9.00 до 16.00 будет ограничено движение транспорта на участке автодороги от Лесной Поляны (от виадука на Журавлевы горы до виадука ул. Терешковой).

Также с 12.00 до 16.00 изменится движение автобусов по маршрутам № 170э «Ж/д вокзал - ЖК «Солнечный бульвар», № 171э «Д.п. Комсомольский - ЖК «Солнечный бульвар», № 172э «Д.п. Центральный - ЖК «Солнечный бульвар», № 173э «ДК шахтеров - ЖК «Солнечный бульвар». При движении из Лесной поляны они поедут через Журавлевы горы с выездом на Елыкаевскую трассу.