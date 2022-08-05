В Кузбассе разыскивают мужчину в куртке малинового цвета

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Юрге пропал без вести 65-летний Николай Николаевич Карамзин. Поисками мужчины занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

4 августа мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Его приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Николай Николаевич был одет в куртку малинового цвета, синие штаны, серые резиновые сапоги, черную кепку.

Сообщается также, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52.