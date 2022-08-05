В кузбасском городе на День шахтера состоится большой концерт с участием российских звезд

В Прокопьевске в рамках праздничных торжеств, посвященных Дню города и Дню Шахтера, состоится большой концерт с участием звезд российской эстрады. Об этом сообщил мэр города Максим Шкарабейников.

Мероприятие пройдет 19 августа на стадионе «Шахтер». Оно также будет приурочено к 85-летию почетного гражданина Кузбасса Иосифа Кобзона.

В концерте примут участия Таисия Повалий, Петр Дранга, Глеб Матвейчук, Мариам Мерабова, Игорь Демарин, Руслан Алехно, Варвара и группа «Республика».

Фото: телеграм-канал Максима Шкарабейникова

- Концерт артисты посвящают великому артисту и человеку - Иосифу Кобзону. В этот вечер прозвучат любимые песни из репертуара прославленного мастера сцены, а также песни из собственного репертуара популярных исполнителей российской эстрады, - сообщил Максим Шкарабейников.

По его словам, в торжественных мероприятиях также примет участие супруга Иосифа Давыдовича Нинель Кобзон.

Напомним, что в 2020 году прокопьевскому ДК «Зенковский» было присвоено имя легендарного исполнителя.