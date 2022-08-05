В Кузбассе пенсионерку обокрали под предлогом продажи ягод. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокопьевские полицейские задержали двух женщин в возрасте 20 и 27 лет, которые под предлогом продажи ягоды похитили у пенсионерки 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась 71-летняя жительница. Пожилая женщина рассказала, что накануне вечером к ней в дом пришли две незнакомые женщины, которые предложили ей купить ягоду. Пенсионерку заинтересовал ассортимент, визитерши попросили стакан воды. Девушки оказались в квартире, прошли в комнату, а когда выяснилось, что ягоды у них нет, то быстро покинули жилище. Позже пенсионерка обнаружила пропажу денежных средств, которые она не успела убрать после визита почтальона. Пенсия лежала на кровати на видном месте.

Правоохранители задержали женщин, одна из них уже ранее привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. У злоумышленниц изъяли пять тысяч рублей, остальное они успели потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.