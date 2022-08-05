Фото: АПК.

В преддверии Дня строителя в Кемерове состоится большой семейный фестиваль. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, концертный марафон «Счастья тебе, строитель!» начнется завтра, 6 августа, в 12.00 на бульваре Строителей. Также откроется праздничная стройплощадка, на которой малыши смогут возвести сказочный замок из песка в огромной песочнице и город мечты из гигантского Лего. Мам и бабушек научат вязать крючком арматуру, а папы смогут потренироваться в монтаже кровли и сварке металлических пластин.

Кроме того, состоится турнир по уличным видам спорта «Архитектор тела» для любителей активного отдыха. Здесь же можно будет поиграть в большие шашки и шахматы, в городки. Будут работать зоны игр для детей, фотозоны, мастер-классы и танцплощадка.