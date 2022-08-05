Фото: АПК.
Акции в поддержку спецоперации на Донбассе проходят в муниципалитетах Кузбасса. Об этом сообщает администрация правительства региона.
Так, сегодня в торжественный митинг-концерт «Zа Россию» в пгт Тисуль. Одну тонну гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик сегодня собрали в Белове. Местная кавер-группа HotRake в Топках провела концерт «О» - значит Отважные» в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Все вырученные от продажи билетов средства ребята отправят нашим бойцам.
Напомним, в Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. Неравнодушные жители региона уже собрали 9 миллионов 320 тысяч рублей. Сбор средств организован по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами:
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:
Краткое наименование: АНО «АИСП»
ИНН 4205407740
Счет 40703810326000001325
БИК 043207612
Корр. счет 30101810200000000612
Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».
Также средства можно перевести при помощи QR-кода.
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