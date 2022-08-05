Сергей Цивилев: налоговые льготы - значимая мера поддержки для предпринимателей Кузбасса

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В Кузбассе действует широкий комплекс мер налоговой поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что в регионе строят новую модель экономики, где наряду с традиционной промышленной составляющей активно развивается малый и средний бизнес. Создают возможности для того, чтобы каждый предприниматель мог комфортно и без лишней бюрократии развивать свой бизнес.

Ознакомиться с более подробным списком оказываемых мер поддержки можно здесь.