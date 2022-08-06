В Новокузнецке торжественно прошло открытие огромного портрета на фасаде здания

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Вчера, 5 августа, в Новокузнецке торжественно открыли огромный портрет, нарисованный на фасаде здания.

На нем изображен Дважды Герой Социалистического труда, полный кавалер знака «Шахтерская Слава» и Почетный гражданин Кузбасса - Егор Иванович Дроздецкий. А художником стал Евгений Алехин, создавший уже несколько таких портретов в городе.

- Егор Иванович, очень часто вспоминаю наши встречи, интересные рассказы и общение. Грустно, что сегодня Вас нет с нами. Чтим и помним!, - написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Кузнецов.

К бронзовому бюсту, установленному еще при жизни, возложили цветы, тем самым почтив память шахтера. С этого открытия в Новокузнецке начинается цикл праздничных мероприятий в честь Дня шахтера. А закончится тот цикл Парадом Шахтеров 26 августа.