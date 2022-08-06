В Кузбассе медленного водителя с наркозависимостью лишили прав на три года

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Кузбасса еще в январе остановили автомобиль Mazda Atenza, который ехал чересчур медленно.

Это вызвало подозрение у сотрудников ГИБДД, и оказалось, не зря. Водитель был в наркотическом опьянении и при этом не имел прав на управление автомобилем. Спустя несколько дней этого же автолюбителя снова заметили, когда он доставал себе так называемую «закладку» с запрещенными веществами.

Сейчас водителю вынесли приговор о лишении свободы условно на срок один год и шесть месяцев. Также его лишили прав на вождение, которых у него и не было изначально, на три года один месяц.