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Здоровье6 августа 2022 4:05

За сутки в Кузбассе выявили 200 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 168 тысяч человек
Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 200 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 43 человека.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 168 580 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 164 463 человек выздоровели, 2 531 скончался, 1586 граждан находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.