Новокузнечанка выиграла «золото» на Международных спортивных играх «Дети Азии-2022»

Фото: АПК.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале рассказал о победах наших земляков на Международных спортивных играх «Дети Азии-2022», которые проходят сейчас во Владивостоке.

Уроженка южной столицы Кузбасса Ариадна Панчук заняла первое место в составе сборной Сибири по пулевой стрельбе в смешанных парах. Она выступала вместе с Артемом Яновым из Алтайского края. При этом Ариадна уже получила бронзовую медаль в личном зачете. Тренер девушки - Александра Ветошкина.

- Поздравляем Ариадну и Александру с отличным выступлением! Весь Новокузнецк гордится вами, - написал Сергей Кузнецов в телеграм-канале.