В Кузбассе будут судить серийного вора инструментов и частей различной техники

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке сотрудники УМВД задержали 39-летнего местного жителя, который неоднократно воровал инструменты и части различной техники.

Например, мужчина похищал из дачного домика одной из новокузнечанок двигатели стиральной машины и холодильника, фрезы от культиватора. Весной были украдены чугунные части от печи у его бывшей сожительницы. А зимой мужчина попытался украсть металлический ящик с инструментами из незапертого «КАМАЗа», но не успел.

Общая сумма ущерба составляет более 14 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело в суде, а вору грозит до шести лет лишения свободы по статье «Кража».