Жителям Тайги подарили футбольное поле на День города

Фото: АПК.

Футбольное поле стадиона «Локомотив» в городе Тайга сделали в 1931 году - ему уже 91 год. А до 2009 года на нем вместо искусственного газона была обычная трава. И вот, к 126-летию города жителям подарили обновленную футбольную площадку.

На капремонт выделили 15 миллионов рублей: пять из регионального бюджета, пять - из средств муниципалитета и еще пять - благотворительный взнос ОАО «РЖД».

На обновленном поле уже успели сыграть матчи дошкольники, а следом - ветераны

- В железнодорожную столицу Кузбасса приехала футбольная сборная во главе с мастером спорта СССР, лучшим бомбардиром союзной первой лиги за всю историю (216 мячей в 555 играх) Виталием Раздаевым, - сообщили в администрации области.

А вечером на поле пройдет матч между командами «Тайга» и «Щегловский Пивовар».