За сутки в Кузбассе выявили 205 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 168 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 205 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончался один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 119 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 168 785 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 164 582 человека выздоровели, 2 532 скончались, 1671 гражданин находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.