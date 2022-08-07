Губернатор Кузбасса поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Фото: АПК.

Сергей Цивилев поздравил железнодорожников Кузбасса с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что нет такой отрасли промышленности, которая смогла бы функционировать и развиваться, не прибегая к услугам железной дороги.

Также губернатор уточнил, что железные дороги имеют большое значение для экономики региона - более 85 процентов объемов продукции кузбасских производителей доставляется железнодорожным транспортом.

Глава региона поблагодарил ветеранов и работников железнодорожной отрасли за самоотверженный труд, который позволяет обеспечивать бесперебойное сообщение между городами и высокий уровень безопасности.