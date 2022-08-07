«Узоры Кузбасса» - культурные коды, креативные индустрии и туризм: кузбассовцев приглашают к участию в необычном проекте

В 2021 году Кузбасс стал активным участником межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры городов России». В 2022 году Кузбасс поддержал инициативу проведения пилотного межведомственного проекта «Узоры Кузбасса» - культурные коды, креативные индустрии и туризм», направленного на развитие креативных локаций в регионе и туризма. Новаторские идеи и методы, предложенные в проекте, получили государственную поддержку, проект стал победителем конкурса Президентского Фонда культурных инициатив.

Кто может стать участником:

Участники проекта - творческая молодежь, представители сфер туризма, гостеприимства, креативных индустрий, органов власти и администраций муниципальных образований. Возраст участников от 16 лет и старше. Количество участников ограничено. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ключевые события проекта:

- 10.06.22 г. - Пресс-конференция и презентация проекта.

- 15.06.-31.08.22 - КУЗБАСС-РЕГИОН. Творческие лаборатории «Узоры Кузбасса», онлайн формат.

- 06-07.09.22 - КУЗБАСС-СЕВЕР. Творческая лаборатория «Узоры Кузбасса» №1, город Анжеро-Судженск, офлайн формат.

- 08-09.09.22 - КУЗБАСС-ЮГ. Творческая лаборатория «Узоры Кузбасса» №2, город Прокопьевск, офлайн формат.

- 09.11.22 - ФИНИШ. Форум креативных индустрий и туризма «Узоры Кузбасса», город Кемерово, офлайн/онлайн формат.

- 10.11.-30.11.22 – подведение итогов, отчетный период .