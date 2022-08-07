В Кузбассе попал под суд подросток, отобравший мобильные телефоны у двух мужчин. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе перед судом предстанет 16-летний подросток из областного центра, отобравший мобильные телефоны у двух мужчин. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в июле 2022 года подросток утром встретил на улице 23-летнего мужчину, решил украсть у него сотовый телефон. Юный кузбассовец спросил у прохожего, который час. Тот посмотрел время на мобильном телефоне, а затем убрал гаджет в карман. Подросток нанес молодому человеку удар кулаком по лицу, воспользовался замешательством жителя, забрал устройство и скрылся.

Позже 16-летний житель аналогичным образом похитил мобильный телефон у 56-летнего мужчины. Подростка задержали при попытке сдать гаджет в ломбард. Он сотрудничал со следствием и признал вину.

Установлено, что подросток воспитывался в неблагополучной семье, состоял на профилактическом учете. В органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.