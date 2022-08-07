Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы министрам с 8 по 12 августа

Жители региона могут напрямую обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса с 8 по 12 августа текущего года. Администрация правительства региона отмечает, что оставить обращения можно по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00.

Так, 8 августа можно обратиться к Вадиму Трепакову - управляющему Отделением Пенсионного фонда РФ по Кузбассу, телефон 8 (3842) 58-73-20. Во вторник, 9 августа, принимает вопросы жителей региона Денис Ильин - заместитель председателя правительства Кузбасса (по агропромышленному комплексу), телефон 8 (3842) 36-39-75. Также вопросы будет принимать Зоя Волошина - уполномоченный по правам человека в Кузбассе, телефон 8 (3842) 75-43-29.

В среду, 10 августа примет обращения кузбассовцев Андрей Панов - заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии, телефон 8 (3842) 75-85-50. Также вопросы будет принимать Елена Малкина - и. о. министра науки и высшего образования Кузбасса, телефон 8 (3842) 75-28-49.

В четверг, 11 августа примет обращения жителей региона Анна Юдина - министр культуры и национальной политики Кузбасса, телефон 8 (3842) 36-33-42. В пятницу, 12 августа будет принимать вопросы кузбассовцев Софья Балакирева - министр образования Кузбасса, телефон 8 (3842) 36-43-21.