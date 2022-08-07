Кемеровский ТРЦ «Лапландия» назвал точную дату открытия. Фото: ВКонтакте/laplandiya_mall.

В Кемерове для посетителей будет открыт крупнейший семейный торгово-развлекательный центр «Лапландия» во второй половине августа. Об этом сообщает руководство ТРЦ в соцсети.

- Долгожданное открытие торгового центра «Лапландия» 20-го августа! Да-да! Мы ждем тебя за покупками. Каждую неделю новый магазин? Да почти каждый день, - отмечает администрация ТРЦ.

Напомним, что ГУ МЧС России по Кемеровской области разрешило открыть ТРЦ «Лапландия» после устранения нарушений норм противопожарной безопасности.