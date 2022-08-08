Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 августа 2022 2:13

В кузбасском городе на День шахтера выступят Клава Кока и Натан

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Прокопьевске на гала-концерте, посвященном Дню города и Дню шахтера, выступят артисты лейбла «Black Star». Об этом сообщил мэр Максим Шкарабейников.

Большой праздник состоится 27 августа на площади СК «Снежинка». Хэдлайнерами концерта станут популярные российские исполнители Клава Кока и Натан. Кроме того, на главную сцену города выйдут участник российского шоу-проекта «Голос. Дети» Данил Большаков в сопровождении шоу-балета «Затмение», а также лучшие творческие коллективы Прокопьевска.

Фото: телеграм-канал Максим Шкарабейников

Фото: телеграм-канал Максим Шкарабейников

Мероприятие начнется в 19:00 часов. Вход бесплатный.