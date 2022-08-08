Кемеровские власти прокомментировали вырубку деревьев на Красноармейском мосту

Фото: Илья Середюк

В Кемерове вместо срубленных в ходе ремонта Красноармейского моста деревьев, будут высажены новые. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Глава Кемерова традиционно опубликовал отчет о проделанной за сутки работе на ремонтируемом мосту. На одной из фотографий видно, что все деревья, высаженные вдоль проезжей части, срублены.

- Пеньки остались от деревьев, - посетовал в комментариях один из местных жителей, на что мэр сообщил, что вместо них планируется высадить липы.

Напомним, что мост был закрыт на ремонт 30 июля. Планируется, что работы займут 2,5 месяца. По словам мэра, работы идут по графику. Сегодня на объект должны заступить эксперты сертифицированной лаборатории – они проверят качество монолитных участков плит моста.