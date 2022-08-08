РСХБ снизил ставки по потребкредитам: минимальная ставка составляет 5,5%

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк снизил ставки по программам потребительского кредитования. Общее снижение ставок составило до 1 процентного пункта, минимальная ставка по таким программам с 5 августа составляет 5,5% годовых.

Потребительский кредит на любые цели на новых условиях можно получить на срок до 5 лет в сумме до 5 млн рублей. Минимальная ставка в рамках кредита «Пенсионный» также составит 5,5% годовых. Такой кредит доступен клиентам-пенсионерам в возрасте до 75 лет на сумму до 3 млн рублей.

Оформить потребительский кредит можно по одному документу - при предъявлении паспорта гражданина РФ, в случае, если клиент получает зарплату/пенсию на карту Россельхозбанка или если у него есть подтвержденная запись на портале госуслуг. Оформление по одному паспорту доступно также прочим клиентам при сумме кредита до 300 тыс. рублей.

- Россельхозбанк снизил процентные ставки по всем основным программам потребительского кредитования. Сегодня мы предлагаем широкую линейку кредитных продуктов, в которой каждый клиент может подобрать себе подходящий вариант. Снижение ставок сделает их еще доступнее, - отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Оформить кредит и произвести другие банковские операции можно онлайн в мобильном и интернет-банке, а также в отделениях РСХБ.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте.

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