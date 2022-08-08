За сутки в Кузбассе выявили 193 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 193 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончался один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 132 человека.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 168 978 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 164 714 человек выздоровели, 2 533 скончались, 1731 гражданин находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.